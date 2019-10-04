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Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet paçavrasına tokat gibi cevap

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, solak zihniyetin medyadaki tetikçiliğini yapan Cumhuriyet paçavrasının yalan haberine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi.

04 Ekim 2019 Cuma 17:36
Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet paçavrasına tokat gibi cevap

Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan yalan habere göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile Baykar Savunma'nın da aralarında olduğu 5 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı" diyerek Türkiye'nin göz bebeği olan bir kurumu hedef aldı. Sürekli maddi ve manevi değerlere nefret kusan, son olarak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'a ihale yoluyla alınan gazete Türkiye aleyhine çalışan bir propaganda aracı gibi.

Cumhuriyet'tan algı ve manipülasyon

Cumhuriyet'in bu yalan haberi sonrası Selçuk Bayraktar "Birileri rahatsız olduğu için yolumuzdan dönmeyeceğiz" derken, kardeşi Haluk Bayraktar'ın yazdıklarını kendi hesabından paylaştı.

"Kredi bile kullanmadık"

Baykar şirketinin söz konusu haberi dava edeceğini belirten Haluk Bayraktar "Endüstri bölgesi bir devlet teşviği değildir. Baykar, bugüne kadar tüm yatırımlarını öz sermayesi ile yapmıştır. Herhangi bir bankadan kredi dahi kullanmamıştır. Geliştirdiği teknolojik ürünleri teslim ettiği kurumlardan Ar-Ge desteği veya nakit yatırım teşviği hiç almamıştır" dedi.

İlk SİHA ihracatına imza atmıştır

- Geliştirdiğimiz SİHA’lar yazılımından elektroniğine, aerodinamiğinden mekanik sistemlerine kadar milli tasarım ve milli ürünümüzdür. Baykar, ürettiği onlarca SİHA’yı havacılıkta gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkeye ihraç etmektedir.

- Baykar, geliştirdiği teknolojilerle ülkemizi SİHA yapabilen ilk 6 ülke arasında yer almasını sağlamıştır. İlk SİHA ihracatına imza atmıştır. Milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA'lar göklerde yüz binlerce saat operasyonel uçuş ile güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmıştır.

"Hukuki yollara başvuracağız"

Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceğini savunmak, Baykar'da çalışan mühendisten teknisyene, güvenlikten temizlik personeline 700 emekçinin hakkını korumak için hukuk yoluna başvuracağız.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:36
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet
  3. Haluk Bayraktar
  4. Türkiye
  5. CHP
  6. SİHA

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