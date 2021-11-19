Haluk Bayraktar duyurdu! İşte MİUS'un ilk uçuş tarihi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Ulusal Haber Ajansı'na (Ukrinform) Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MİUS'un ilk uçuş tarihi

Geliştirdiği milli teknolojilerle Türkiye'nin gücüne güç katan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, özel bir röportajda Ukrinform'un sorularını yanıtladı.

Baykar'ın insansız bir savaş uçağı üzerinde çalıştığını belirten Bayraktar, "Firmamızın insansız sistemler konusunda büyük emelleri var. İnsansız bir savaş uçağı (MİUS) üzerinde çalışıyoruz ve iki yıl sonra ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

MİUS prjesinin sese yakın bir hıza sahip, 6 tonluk bir platform olacağını belirten Bayraktar, Ukrayna ile motor konusundaki iş birliğine de dikkat çekti.

"AKINCI TİHA ile birçok ülke ilgileniyor"

Haluk Bayraktar, "İlk Akıncı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Bu TİHA'ları ihraç etmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bayraktar TB2 örneğinde, son altı yıllık operasyonel kullanımdan bu yana, son iki yıldır aktif olarak ihraç ediyoruz. Bayraktar TB2 için 13 ülke ile sözleşme imzaladık. Bu insansız akıllı sistemler için büyük bir talep var. AKINCI ise, bu yıl ağustos sonunda hizmete girdi. Yüksek uçuş performansına sahip AKINCI TİHA ile de birçok ülke ilgileniyor ve sonucu çok kısa sürede göreceksiniz. Ancak, henüz hangi ülkeler olduğunu ve imza koşullarını söylemeye hazır değiliz."

AKINCI TİHA motoru için iş birliği

İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları konusunda Ukrayna'nın Ivchenko-Progress şirketiyle yürütülen iş birliğine dikkat çekilirken, Bayraktar, AKINCI'nın farklı motor alternatiflerine de değindi.

AKINCI'nın 450 hp kapasiteli AI450 motoruyla yola çıktığına dikkat çeken Bayraktar, "Bir hava platformu olarak AKINCI, farklı konfigürasyonlara sahip. Keşif ve saldırı gibi farklı konfigürasyonlar, farklı motorlar gerektirir. MC500 ve AI450 motorları farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir" dedi.

star.com.tr