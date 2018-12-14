Haluk Bayraktar anlattı: Askerin o sözlerini unutamıyorum

Stratejist dergisine konuşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, terörle mücadelede, özellikle Suriye'de yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında hayati rol üstlenen İHA'larla ilgili soruları yanıtladı.

BAYKAR Makine'nin aslında ilk kuruluş amacının otomotiv sektörüne parça üretmek olduğunu, şirketin bir tek matkapla işe başladığını anlatan Bayraktar, babaları Özdemir Bayraktar'ın kendilerine çizdiği hedef doğrultusunda hareket ederek bugünlere geldiklerini aktardı.

Özellikle savunma sanayisindeki yerlilik ve milliliğine önemine vurgu yapan Haluk Bayraktar, yıllar önce bir askerin söylediği "ben yurt dışından aldığımız bir akıllı bombanın, düğmesine bastığımda hedefi vurup vurmayacağından emin değilim" sözünü hiç unutmadığını ifade etti.

Haluk Bayraktar şöyle konuştu:

"BAYKAR, tek bir matkapla kurulmuştu ve otomotiv sektörünü hedefliyordu"

Aslında BAYKAR, 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv sektörü için yerlileşmeye tabi hassas motor parçalarının imalatı için kurulmuş bir şirket. BAYKAR Makine, tek bir matkapla kurulmuş bir firmadır. 2004 yılına kadar ülkemizin önde gelen otomotiv firmalarına parça üretimi gerçekleştirdi.

"Çocukken model uçaklar yapardık"

Daha sonra ikinci nesil; ben, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Bayraktar’ın katılımıyla insansız hava aracı işine girdik. Babam Özdemir Bayraktar, Türk Hava Kurumu’ndan amatör pilot ve gece gündüz tasarlayan çok iyi bir mühendis. Bizim de aile olarak bu alanlara merakımız vardı. Çocukken model uçak gibi faaliyetlerimiz vardı. Sonrasında özellikle Selçuk Bayraktar’ın Amerika’da yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında ortaya koyduğu başarı bizim bu alandaki motivasyonumuzu arttırdı.

"10 yıldır birçok kurum ve kuruluşta millileşme atılımı var"

Bundan 10 sene kadar önce, şimdiki kadar olmasa da, Türkiye’de birçok kurum ve kuruluşta millileşme ve yerlileşme gibi çok ön planda tutulan kavramlarla ilgili iradelerin ortaya konulmaya ve konuşulmaya başlandığı dönemlerdi. Belki halk nazarında öyle değildi ama, görüştüğümüz kurum ve kuruluşlarda bunu görüyorduk. Biraz da oradan aldığımız bir heyecan oldu.

Askerin içindeki yara

Askerle konuşurken “ben yurt dışından alınan akıllı bombanın bir tuşa bastığım zaman hedefi vurup vurmayacağından emin değilim” demelerinde ise aslında bağımlılığın ne denli onlarda da bir yara olduğunu fark ettik.

Beyin göçü

Babamın bir örneği var; Osmanlı yeniçerileri, fethettiği topraklardaki çocukları alıyor. Onları devşiriyor ve onlara bir yatırım yapıyor. Daha sonra yeniçeri yapıp asker olarak kullanıyor ama Osmanlı bunu yaparken bir emek veriyor. Şimdi dünyada denklem böyle değil. Dünyada denklem, kendin yetiştiriyorsun, kendi üniversitelerinde okutuyorsun. Tam bir sonuç elde edecekken, bir şey geliştirilecekken, direkt Batı ülkelerine gidiyor, beyin göçü oluşuyor. Babam o örneği hep verirdi. O yüzden, “siz de gelin burada kendi ülkeniz için bir şeyler yapın” nasihati bizim için önemliydi.

"Yeni nesil trendleri, yeni nesil insanlar belirliyor"

Yeni nesil trendlerini belki bugün anlayamıyoruz ama çok belirleyici. Örneğin, İHA otopilotu denilince 15 sene önce yurt dışından ihracat lisansıyla alınan bir üründü. Hala da birçok gelişmişleri öyle ama bugün marketlerde drone satılıyor. Çok hızlı bir dönüşüm var ve bir anda pazar da buna göre şekilleniyor.

O yüzden, insansız sistemler, otonom sistemler, yapay zeka, üç boyutlu yazıcı teknolojileri, nesnelerin interneti, robotik alanlardaki şeyler gerçekten çığır açıcıdır.

Bu yeni nesil trendleri yeni nesil insanlar yapıyor. Yani alışkanlıkları, düşünce yapısı, yaşadığı kültür eski nesle göre olmayan insanlar. Dolayısıyla bizim de o ortamları kurmamız lazım.

"Dünyada 2 ülke roket yarışması düzenliyor: ABD ve Türkiye"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (TTT) bu sene “Teknofest” yaptı. Teknofest’te aslında bunları hedefledik. Türkiyenin geleceği için önemli alanlarda proje yarışmaları açalım, tüm milletin huzurunda, o işleri yapan insanlar bunu gerçekleştirsin. Hem onu izleyen ilham alsın, hem de o işi yapan gurur duysun. Dünyada roket yarışması iki yerde yapılıyor. Biri Amerika’da, biri de Türkiye’de. Bize ilk yarışmada 159 takım başvurdu ve 18’inin roketi başarıyla atış yaptı.

"Dene-yap atölyelerine 80 bin öğrenci başvurdu, 1200 öğrenci seçtik"

Yeni nesil trendler açısından, TTT Vakfı bünyesinde 1001 teknoloji takımının kurulması. Bunun için çeşitli hamlelerimiz var: Birincisi proje takımları. İkincisi, Teknoloji Gelişim Merkezi’miz var.

Bu aslında, ülkemizin teknolojik anlamda çağ atlamasına en önemli katkılardan birini yapacak. Bir de milli teknoloji burs programımız var. Bu kapsamda 300 öğrenci desteği var. Burada öğrencilerden ortaokul ve lise çağındaki gençlere dene-yap atölyelerinde eğitim vermelerini bekliyoruz.

15 ilçede 24 derslikli dene-yap atölyesi var. Burada öğrencileri seçiyoruz. Bu sene 80 bin kişi girdi. 1200 kişi seçtik.