Haluk Bayraktar açıkladı: Türk SİHA'ları bölgede dengeleri değiştirebilir

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İHA satışı için Tayvan ile görüşülüp görüşülmediğine dair Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.

TB2'ler Tayvan boğazında dengeleri değiştirebilir

Tayvan-Çin arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönmesi halinde SİHA'ların çok kritik roller alacağını belirten Haluk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarının olmadığı bir savaşın yaşanması artık söz konusu değil. İHA'ları kullanmayanlar gelecekteki savaşlarda kaybeden tarafta olacaklar" dedi.

AKINCI'ya gemisavar füzeleri entegre edilecek

Baykar'ın gemisavar füzeleri entegre etmek için çalışmalara devam ettiğini söyleyen Haluk Bayraktar, yakın bir gelecekte AKINCI'ya bu özelliğe kavuşacağını ifade etti.

Tayvan'dan teklif almadık

Tayvan ile İHA satışı için görüşülüp görüşülmediği sorusuna ilişkin Haluk Bayraktar "Tayvan ile bu konuları konuşmadık, böyle bir teklif almadık. Ancak Çin küresel bir İHA üreticisi, bunları yakından takip ediyoruz" cevabını verdi.

Baykar İHA ihracatında Çin'i geçti

Baykar'ın 23 ülkeye İHA ihraç ettiğini, Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya olan ilginin gün geçtikçe arttığını kaydeden Haluk Bayraktar, Baykar İHA ihracının Çinli savunma sanayi şirketlerinin ürünlerini ihraç ettiği ülkelerin toplam sayısından daha fazla olduğunu vurguladı.

Önceliğimiz dost ve kardeş ülkeler

Hindistan'a İHA satışının yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Haluk Bayraktar, önceliklerinin stratejik ilişkileri olan kardeş ve dost ülkeler olduğunu belirtti.

TB2 SİHA'lar Çinli İHA'ları emekliye ayırdı

Türk İHA'ların Çin'in İHA'larından daha başarılı olduğunu vurgulayan Bayraktar, buna örnek olarak ülkelerin Çin'den Türk İHA'lara yönelmesini gösterdi. Haluk Bayraktar, BAYKAR firmasının müşterilerinin birçoğunun daha önce Çin'den silahlı insansız hava araçları satın aldığını, ancak Bayraktar TB-2 İHA'ların kuvvete girdikten sonra onları "emekliye ayırdığını" söyledi.

Star Gazetesi