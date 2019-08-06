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Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen U15 ve U17 Türkiye Halter Şampiyonası’nda İlkadım Belediyesi sporcularından Esma Alper Türkiye şampiyonu, İlknur Demireli ise Türkiye ikincisi oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 14:41
Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Nevşehir’de düzenlenen U15 ve U17 Türkiye Halter Şampiyonası’nda İlkadım Belediyesi sporcularından Esma Alper Türkiye şampiyonu, İlknur Demireli ise Türkiye ikincisi oldu.


30 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Halter Şampiyonası’na kızlarda 116, erkeklerde 314 olmak üzere toplam 430 sporcu katıldı. Müsabakalarda 81 kiloda Samsun’u temsil eden İlkadım Belediye sporcusu Esma Alper başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kendi sıkletinde 6 Türkiye rekoru bulunan Alper Türkiye şampiyonu oldu. 59 kiloda mücadele eden İlknur Demireli ise Türkiye ikincisi olarak müsabakayı tamamladı.



“Bayram öncesi çiftte sevinç yaşattılar”


Müsabaka sonrası şehre dönen antrenör ve sporcuları makamında ağırlayan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman, şampiyona tatlı sürprizinde bulundu. Sporcular şampiyona hakkında sohbette bulunan Başkan Yardımcısı Mırık, “Spora yapılan yatırımlar ile ülke genelinde sporda başarı grafiği gitgide yükseliyor. Tabii ki bundan da İlkadım Belediyesi spor kulübü payını alıyor. Halter sporcularımız kilolarında bir Türkiye şampiyonası, birde Türkiye ikincisi ile şehrimize döndü. Bizlere yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çifte sevinç yaşattılar. Şehrimize altın madalya ile dönerek bizlere bayram öncesi bir nevi bayram hediyesi verdiler” dedi.



“Bir yerde başarı varsa İlkadım vardır”


Bir yerde başarı varsa orada mutlaka İlkadım Belediyesinin de bulunduğunu ifade eden Mırık, şehre altın madalya kazandıran sporculara başarılarının devamını dilerken emeği geçen başta antrenörler Gökhan Göktaş, Eren Memiş’e de teşekkür etti.



"Başkanımıza teşekkür ediyorum”


“Bu gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır” diyen antrenör Gökhan Göktaş ise, “İnsana yapılan yatırım memleketimiz için milletimiz için ülkemiz için yapılabilecek olan en önemli yatırımlardandır. Bu nedenle spora ve sporcuya her zaman destek olan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:41
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