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Spor

Halter sporcularına ve sporcu destek personeline dopingle mücadele uzaktan eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:28:44 -
Halter sporcularına ve sporcu destek personeline dopingle mücadele uzaktan eğitimi verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu mensubu sporcu ve sporcu destek personeline yönelik dopingle mücadele uzaktan eğitimi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu moderatörlüğünde on-line canlı görüntü platformu üzerinden Türkiye Halter Federasyonu mensubu sporcu ve sporcu destek personeline yönelik eğitim verildi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner, doping vaka örnekleri ile dopingle mücadele kapsamında 2 saat süren eğitimi katılımcıların sorularını cevaplayarak tamamladı.

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