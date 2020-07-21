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Sağlık

Halsizlik neden olur? Halsizliği bitiren besinler...

Toplumda sık görülen ve pek çok sebepten kaynaklanabilen halsizlik, çoğu zaman dikkate alınmayan ancak ciddi hastalıkların habercisi olabilen bir rahatsızlıktır. Peki halsizlik neden olur? Halsizliğe hangi besinler iyi gelir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-21 03:33:00 -
Halsizlik neden olur? Halsizliği bitiren besinler...

Halsizlik, pek çok sebepten kaynaklanabilen, toplumda çok sık görülen ve çoğunlukla ciddiye alınmayan bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, halsizliğin ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini ve mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Halsizlik genel olarak hava kirliliği, düzensiz beslenme, vitaminsizlik ve ruhsal bunalımlardan kaynaklanıyor. Basit bir sağlık sorunu gibi görünse de halsizlik, ciddi sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Peki halsizlik nelerden kaynaklanıyor? Halsizliğe neler iyi geliyor? İşte tüm detaylar...

Halsizliğin nedenleri

- Zayıf bağışıklık sistemi
- Stres
- Sık sık kafeinli içecekler tüketmek
- Az su içmek
- Yetersiz uyku
- Güne kahvaltısız başlamak
- Düzensiz beslenmek

Halsizliğin belirtileri

- Sürekli baş ağrısı
- Göz ağrısı
- Ciltte kuruluk
- Böbrek taşı oluşumu
- Böbrek ağrısı
- İştahın artması
- İdrarda koku ve renkte koyuluk

Halsizliğe birebir gelen besinler

- Çörek Otu
- Haşlanmış Yumurta
- Pırasa
- Havuç
- Kivi
- Fındık
- Ceviz
- Bamya
- Yoğurt
- Su
- Yulaf Ezmesi
- Yeşil Çay

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