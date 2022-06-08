Halsizliğe şifa bal ve tuz karışımı: Sürekli halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulmaya dur deyin!

Halsizlik, fiziksel veya psikolojik nedenlerden kaynaklanabilen güç kaybı, yorgunluk ve fiziksel zayıflık hissidir. Çoğu halsizlik vakası soğuk algınlığı, grip gibi bir viral enfeksiyondan veya stres, aşırı kafein, çok çalışma, uykusuzluk, kötü beslenme gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Bal ve tuz ikilisini bir arada düşünmeyi kimse düşünmemiştir. Ancak yorgunluk hissini bir türlü üzerinizden atamıyorsanız, sabah kalkmakta zorlanıyorsanız bal ve tuzun mucizevi karışımıyla etkiyi kısa sürede göreceksiniz. .

Yorgunluk ve uykusuzluk sorunu yaşayanlar, saatlerce ofiste ekran başında kalanlar insanları yorgun ve bitkin hale getiriyor. Ancak bunun bir çözümü var. O da mucizevi ikili: bal ve tuz.

Çeşit çeşit haplar almak yerine tamamen doğal olan bal ve tuzu birlikte tükettiğinizde halsizliğinize, uykusuzluğunuza, yorgunluğunuza derman bulabilirsiniz.

BAL VE TUZ KARIŞIMI

Bal ve tuz karışımından oluşan kür yalnızca organik bal ve himalaya tuzundan elde ediliyor. Karışımı her akşam uyumadan önce bir yemek kaşığı almanız gerekli. Himalaya tuzu, vücudunuza farklı işlemler için gereken ve vücudunuzun günün yorgunluğunu atmasına yardımcı olan 80’den fazla mineral ve elementi barındırıyor.

Balda ise hücrelerimizin enerji ihtiyacını karşılayan glikoz bulunuyor.

STRESLE DOĞAL ŞEKİLDE BAŞA ÇIKACAKSINIZ

Bal-tuz ikilisi seratonini artırıyor ve stresle doğal bir şekilde başa çıkmamıza yardımcı olarak mümkün olan en iyi uykuyu almamıza da destek oluyor.

Yorgunluk ve halsizlik hangi hastalığın belirtisi?

Nedenleri

Diyabet ve insülin direnci.

Böbrek üstü bezi problemleri.

Mineral ve vitamin eksiklikleri: D vitamini, B12 eksikliği.

Anemi (Kansızlık)

HIV ve EBV gibi viral hastalıklar.

Romatizmal hastalıklar.

Karaciğer ve böbrek hastalıkları

Kolit gibi kronik bağırsak hastalıkları

Aşırı halsizlik ve yorgunluk hangi doktora gidilmeli?

Kronik yorgunluk belirtileri yaşayan kişilerin sağlık kuruluşlarının iç hastalıkları (Dahiliye) bölümüne gitmeleri gerekir. Uzman doktor gerek görürse romatoloji, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon, endokrinoloji gibi bölümlere de yönlendirebilir.