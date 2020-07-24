  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Teknoloji

Halo Infinite Xbox Series X ile oynanışı yayınlandı

Halo İnfinite oyununun Xbox Series X'te oynanış videosu (GamePlay) yayınlandı. Halo İnfinite ne zaman çıkacak? İşte Halo İnfinite oyununun oynanış videosu...

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:37:00 -

Nihayet Microsoft'un oyunu olan Halo İnfinite'nin Xbox Series X ile oynanış videosu yayınlandı. Son iki Halo oyunundan 3 kat daha büyük olması ilgi çekiyor.

Halo İnfinite bu tatil için Xbox One, PC ve Xbox Series X'te piyasaya çıkacak.

 

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı