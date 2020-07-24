Halo Infinite Xbox Series X ile oynanışı yayınlandı

Halo İnfinite bu tatil için Xbox One, PC ve Xbox Series X'te piyasaya çıkacak.
Halo İnfinite oyununun Xbox Series X'te oynanış videosu (GamePlay) yayınlandı. Halo İnfinite ne zaman çıkacak? İşte Halo İnfinite oyununun oynanış videosu...
Nihayet Microsoft'un oyunu olan Halo İnfinite'nin Xbox Series X ile oynanış videosu yayınlandı. Son iki Halo oyunundan 3 kat daha büyük olması ilgi çekiyor.
Halo İnfinite bu tatil için Xbox One, PC ve Xbox Series X'te piyasaya çıkacak.
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