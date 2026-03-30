  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gerilim dinmek bilmiyor! Suudi Arabistan füze saldırılarını engelledi Haydut devlet havalimanı ve petrokimya tesisini vurdu Haydut İsrail, BM Barış Gücü askerlerini hedef aldı Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesi arandı Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık Hizbullah işgale direniyor! Onlarca saldırı düzenledi Yavru Vatan'dan Rum'un küstah hayallerine tokat gibi cevap! "Kıbrıs asla Yunan olmayacak!" Netanyahu'dan işgal talimatı: Lübnan'ın güneyine "güvenlik bölgesi" darbesi! Hastaneye kaldırılmıştı! Türkiye itirafı dikkat çekti… Mircea Lucescu'dan açıklama geldi Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Hallerde büyük oyun! Fiyat artışlarının sebebi ortaya çıktı! Çifte fatura skandalı!
Hallerde büyük oyun! Fiyat artışlarının sebebi ortaya çıktı! Çifte fatura skandalı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hallerde büyük oyun! Fiyat artışlarının sebebi ortaya çıktı! Çifte fatura skandalı!

Ticaret Bakanlığı, hallerde yapılan denetimlerde bazı işletmelerin Hal Kayıt Sistemi’ne düşük fiyat girerek çifte fatura düzenlediğini, bu yolla vergi kaybına ve perakende fiyatların şişirilmesine neden olduğunu tespit etti. Usulsüzlük yapan firmalar hakkında cezai işlem başlatılırken, dosyalar mali inceleme için ilgili kurumlara iletildi.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmelerce Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının, bununla bağlantılı çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

 

Bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

 

Açıklamada, söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu başkanlıklarına iletilmiştir. Bakanlık olarak fahiş fiyat ve stokçuluk gibi her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi yasa dışı her türlü girişime anında müdahale ederek gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23