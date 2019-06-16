Halktan işçilere büyük destek!

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ile emekçilere yönelik, tehdit, yıldırma ve işyeri değiştirme başkalarına karşı 11 Haziran 2019 tarihinde Bolu’dan başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne halktan büyük destek var.

CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ile emekçilere yönelik, tehdit, yıldırma ve işyeri değiştirme başkalarına karşı 11 Haziran 2019 tarihinde Bolu’dan başlatılan “Emek ve Adalet Yürüyüşü”ne halktan büyük destek var. Her açıklamalarında sözde halkın ve işçinin yanında olduğunu dile getirerek rant elde etmeye çalışan bazı STK’ların destek vermemesi ise dikkat çekiyor. Halkın partisi olduğunu dile getiren CHP’li milletvekilleri, söz konusu CHP’li belediyeler olunca seslerini dahi çıkartamıyorlar. Aynı durum HDP’li milletvekilleri içinde geçerli.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hizmet-İş Sendikası Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Türkiye’de bütün işten çıkarılan işçiler ve mağdur olan diğer arkadaşlar için yürüyüş düzenliyoruz. Hak-İş’e bağlı sendikalar yürüyüşümüze destek veriyorlar. Ama diğer konfederasyonlar ve sendikaların bize destek vermemeleri kendi sorunları” dedi. Yürüyüşe siyasetçilerden destek beklediklerini ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi: “Destek için yürüyüşe katılan siyasetçi yok. Ama yürüyüşümüze milletvekillerini, partilileri bekliyoruz. Bu yürüyüşümüze kamuoyundan ve halktan büyük bir destek var. Biz günlük yürüyoruz ne zaman isterlerse bize destek verebilirler.”