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Siyaset Halktan biri Selvi hanıma bak sen! Terörist cenazesinde 'katil devlet' sloganlarına eşlik etmiş
Siyaset

Halktan biri Selvi hanıma bak sen! Terörist cenazesinde 'katil devlet' sloganlarına eşlik etmiş

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:05:00 - 2023-04-09 20:08:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun "Katil devlet" sloganları atılan DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu "Türk kadını" kimliği ile ön plana çıkartan Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı suya düştü.

Kılıçdaroğlu, terör destekçisi HDP ile ittifak edip, kamuoyunun tepkilerini eşinin verdiği mutfak görüntüleriyle yumuşatmaya çalışıyordu.

CHP Genel Başkanı'nın, "Türk kadını" diye öne sürerek halkın içinden diye sunduğu Selvi Kılıçdaroğlu'nun, terörist cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı DHKP-C'li terörist Dilek Doğan'ın cenaze töreninde, "Katil devlet hesap verecek" sloganlarının atıldığı görüldü.

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