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’Halkkart’ başvuruları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Halkkart’ (Sosyal Destek Kartı) için başvuruların başladığı bildirildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:02
’Halkkart’ başvuruları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Halkkart’ (Sosyal Destek Kartı) için başvuruların başladığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerinin anlaşmalı işyerinden, diledikleri ihtiyaç malzemesini alma olanağı sağlayan ’Halkkart’a başvurular yapılmaya başladı. Başvuru yoğunluğu dikkat çekerken, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, yardımların adil, hakkaniyetli ve gerçek sahiplerine ulaşması için gerekli tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde kart için gelen başvuruları titizlikle incelemeye alıyor. Ayrıca, belediyenin sosyal yardımlardan daha önce de faydalanan mevcut 7 bin 600 kişinin belgeleri ve mevcut maddi durumları da tek tek inceleniyor.


Başvurular başladı


Ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri için daha ekonomik, düzenli ve çağın şartlarına uygun bir sistem olan Halkkart’tan yararlanmak isteyenler, ’https://mersin.bel.tr/sosyal-destek-kart-halk-kart’ adresinden ve Akdeniz ilçesindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım ve Dayanışma Merkezi’ne bizzat başvuru yapabilecekler. İlçelerde bulunan ihtiyaç sahipleri ise yine ’https://mersin.bel.tr/sosyal-destek-kart-halk-kart’ adresinden ve ilçelerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden başvuru yapabilecekler. Gerekli tüm evrakları tamamlayıp başvuru yapan vatandaşların başvuruları tüm incelemeler yapıldıktan ve ekonomik durumu belirlendikten sonra ’Halkkart’ almaya hak kazanacaklar.


Elektronik kart sisteminin farkı ne?


Daha önce Dosteli Marketlerden sadece gıda, temizlik ve giyim kategorisinde sınırlı ürün temin edebilen vatandaşlar, ’Halkkart’ ile birlikte Mersin genelinde daha kaliteli, daha etkin ve daha geniş bir ürün yelpazesinden faydalanabilecekler. Ayrıca vatandaşlar bu sistem ile Mersin’in tüm ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan market, mahalle bakkalından dahi alışveriş yapabilme olanağına kavuşacaklar.


Kimler faydalanabilecek?


Halkkart’tan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurarak, sosyal hizmet uzmanlarının incelemeleri sonucu sosyal yardım yönetmeliği kriterlerine uyan ve dar gelirli olduğu tespit edilen tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Dar gelirli vatandaşların adlarına verilecek olan ’Halkkart’a her ay ihtiyaç sınıfına göre belirlenecek tutarlarda TL yüklenecek. Vatandaşlar da diledikleri gibi bu karttaki miktar kadar alışveriş yapabilecekler.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:02
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