Halkın şamarını yediler yine akıllanmadılar! Kılıçdaroğlu A Takımı'nda devlete terörist diyen isme koltuk verdi

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir seçim hezimeti aldı. Seçimin kaybedilmesinin ardından CHP içerisinde değişim sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapılıyor.

Seçim sonrasında yoğun tepkiler üzerine Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmişti. Öte yandan CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonunda MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.

CHP'nin yeni MYK'sında dikkat çeken isim

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası CHP'nin sisteminin çökmesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in yerine göreve getirilen Devrim Barış Çelik, yeni MYK'da da yer aldı.

Devleti 'terörist' olmakla suçlamıştı

Çelik'in göreve atanması sonrasında ise geçmiş dönemde sosyal medya hesabından attığı tweet yeniden gündeme geldi. Çelik, 2015 yılında Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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DHKP-C'li avukata destek verdi

Vukuatları bununla da sınırlı kalmayan Çelik’in, terör örgütü DHKP-C’nin başlattığı ölüm orucu sonunda hayatını kaybeden ve Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesinden önce 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' sözlerini söyleyen avukat Ebru Timtik için de destek tweeti atmıştı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik ile ilgili paylaşım yapan Çelik "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullanmıştı.