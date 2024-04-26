Halkın sağlığıyla oynamaya kalktı! 12,2 ton ele geçirildi
Ankara'da yapılan operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.
Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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