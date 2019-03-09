Halkın kayyım memnuniyeti seçimde sandığa yansıyacak

Göksel Çağlav Ankara

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 22 gün kala kayyım atanan belediyelerde, halkın memnuniyet oranı yüzde 65’leri geçerken, yerel yönetimlere karşıda güveni artmaya başladı. Diyarbakır’da kayyım olarak görev yaparken Cumhur ittifakının başkan adayı olan Cumali Atilla, "Diyarbakır'ımıza AK Parti belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizin en güzelini yapmaya çalıştık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek halkın hizmetkarı olduğunu bölge halkına anlatmaya başladı. Cumhur ittifakının Hakkari Belediyesi Başkan adayı Cüneyt Epcim de, "Altyapısı bitmiş olan ve seneye doğalgazı her şeyiyle getirmiş olan daha büyük yatırımları da Hakkari'ye getirme noktasında. Bundan sonra da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Özellikle Hakkari halkına daha fazla hizmet edebilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.