HALKGYO aktif büyüklüğünü 4.58 milyar TL’ye taşıdı

Halkbank iştiraklerinden Halk GYO AŞ, 2021’de başarılı grafik ortaya koydu. Şirket, bu dönemde 378.5 milyon TL net kâr elde etti. Aktif büyüklüğü de yüzde 30.25 artışla 4.58 milyar TL’ye varan Halk GYO AŞ, Kocaeli ve Sakarya illerinde iki yeni projeyi hayata geçirmek için de düğmeye bastı. Genel Müdür Bülent Karan, öz kaynak ağırlıklı finansman modeliyle dengeli ve düzenli bir biçimde büyümeye devam ettiklerini belirtti. Karan, “2021’de öz kaynaklarımız 3.3 milyar TL seviyesini aştı” dedi. Karan, “2021’de gayrimenkulün cazibesini hiç kaybetmeyeceğini tekrar görüldü. Bu dönemde biz de ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güven ve itibarla gayrimenkul sektörüne örnek olacak yeni projelere adım attık” ifadelerini kullandı.

Faaliyetlere başlandı

Karan, Halk GYO AŞ’nin yeni projelerinden de söz etti. “İştirakimiz olan Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ, Kocaeli Dilovası’nda bir sanayi sitesi oluşturmak için hasılat paylaşımı sözleşmesi imzaladı. Bu alanda çalışmalarımız devam ederken, bir diğer yeni projemizi de Sakarya’da hayata geçirmek için harekete geçtik. Yüklenici ve arsa sahibi olan üçüncü taraflarla iş birliği protokolü imzalayarak Adapazarı’nda yaklaşık 60 dönümlük alanda proje gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladık” diye konuştu.

Tüketici trendlerine uygun

Halk GYO AŞ, bir yandan yeni yatırımlar için adım atarken bir yandan da daha önce başlayan projeleri başarıyla sürdürüyor. Karan, bu projelerin bazılarında gelinen noktayı şöyle anlattı: “Bizimtepe Aydos projemizde konut satışları tamamlandı. Ticari ünite ve inşası devam eden Evora İzmir projemizde konut satışları tüm hızıyla sürüyor. Göz bebeği projemiz olan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) kapsamındaki Halk Ofis Kuleleri’nin inşaatlarına da devam ettik. Bu süreçte sürdürülebilirlik yaklaşımımızı her zaman ön planda tutmaya önem gösterdik. Planlı kaynak kullanımını ve LEED sertifikalarıyla somutlaşan enerji ile çevre duyarlılığımızı gerek faaliyetlerimize gerek hayata geçirdiğimiz projelere yansıtmaya devam edeceğiz. Estetik anlayışa sahip, tüketici trendlerine uygun, yüksek kalitede ve ülkemize değer katacak projeleri merkezimize almayı sürdüreceğiz.”