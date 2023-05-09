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Siyaset Halkçı Kemal'in "mutfak tiyatrosu" elinde patladı! Galiba stüdyoları karıştırdı
Siyaset

Halkçı Kemal'in "mutfak tiyatrosu" elinde patladı! Galiba stüdyoları karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 18:28:00 -
Halkçı Kemal'in "mutfak tiyatrosu" elinde patladı! Galiba stüdyoları karıştırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte eski bir mutfaktan yeni bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipliği bir kez daha pazara çıktı. Ortaya çıkan yeni fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağının yepyeni ve gıcır gıcır olduğu görüldü.

 

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutfak tiyatrosu" bir kez daha elinde patladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte mutfaktan yeni bir video paylaşarak seçmene seslendi.

Eski bir mutfakta birlikte oturan cümbüş masanın paydaşları millete halktan biriymiş gibi gözükmeye çalışarak göz boyamaya çalışırken ortaya çıkan yeni bir fotoğraf mutfak tiyatrosunu bozdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortaya çıkan fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağının yeni ve gıcır gıcır olduğu görüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu fotoğrafı "Mutfağı birkaç günde nasıl değiştirdin Kılıçdaroğlu yoksa stüdyoları mı karıştırdın?" dedirtti.

 

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