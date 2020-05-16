Halkbank’tan ekonomiye büyük katkı

Halkbank; uygulamaya alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdüğünü vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi.

İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, “Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir”diye konuştu.