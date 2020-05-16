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Ekonomi

Halkbank’tan ekonomiye büyük katkı

Halkbank Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 yılsonuna göre yüzde 7,5 artırarak 491,2 milyar liraya taşıdı. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Banka ilk çeyrekte 825 milyon lira net kâr elde etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:15:00 -
Halkbank’tan ekonomiye büyük katkı

Halkbank; uygulamaya alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdüğünü vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi.

İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, “Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir”diye konuştu.

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