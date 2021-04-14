Halkbank’a borcu olanların kredileri ertelendi mi? Halkbank kredi borçları ne kadar ertelendi?
Halkbank’tan kullanılan kredi borçlarına ilişkin olarak vatandaşlar, Halkbank kredi borçları ertelenecek mi? Halkbank’ta kimlerin kredi borçları ertelencek? Halkbank kredi taksitleri ertelendi mi? sorularını sormaktaydı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam’daki yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank üzerinden kullandıkları kredilerin erteleneceğini söyledi. Peki Halkbank kredi borçları ne kadar ertelendi? Halkbank hibe desteği mi veriyor? Halkbank hibe desteği kime var?
Korona salgını nedeniyle hem işverenler, hem esnaf ve sanatkarlar hem de çalışanlara devet tarafından çeşitli destekler söz konusu. Kredilerle ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan açıklama yapıldı. Halkbank'tan kullanılacak kredilerin taksit ve faizleri 1 yıl ertelenecek. Aynı zamanda 50 bin lira hibe verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam’daki yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla 50 bin lira hibe katkısında bulunulacağını bildirdi.
Halkbank hibe desteği mi veriyor?
Halkbank hibe desteğini kimlere veriyor? Halkbank hibe desteği ne kadar? Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılcahamam’da meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkara sağlanacak desteğe ilişkin bilgi verdi. Söz konusu esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini belirten Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkarımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin lira tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.