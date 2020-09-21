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Spor Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak
Spor

Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak

- Başkent ekibinin pasör çaprazı Fernando Hernandez: "Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:09:39 -
Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak


ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kazanan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Halkbank, ilk deplasman maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen pasör çaprazı Fernando Hernandez, yakaladıkları ivmeyi Bursa’da da sürdürmek istediklerini ifade etti.

İyi bir ekiple karşılaşacaklarını bildiklerini ve tüm hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirten Hernandez, "Oynadığımız tüm maçları unuttuk. Yeni maça odaklandık. Kıymetli kadromuzda oluşan mükemmel hava ile buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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