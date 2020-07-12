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Ekonomi

Halkbank personel alımı | KPSS şartsız Halkbank personel ilanı 2020

Halkbank KPSS şartı olmadan 46 ilde personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayanlar "Halkbank personel alımı ilanı 2020" konusunu araştırmaya başladı. Halkbank'ın personel alacağın duyanlar "Halkbank hangi illerde personel alacak?" , "Halkbank personel alımı güncel ilanlar" , "Halkbank personel ilanı başvuru şartları" konusunu araştırıyor. İşte, KPSS şartsız Halkbank personel ilanı 2020.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 21:14:00 -
Halkbank personel alımı | KPSS şartsız Halkbank personel ilanı 2020

Halkbank KPSS şartı olmaksızın 46 ilde personel alımı yapacağını duyurdu. Halkbank personel alımı ilanını araştıranlar başvuru tarihi, şartları ve mülakatlar hakkında araştırma yapıyor. İşte, detaylar.

Halkbank personel alımı | KPSS şartsız Halkbank personel ilanı 2020

Halkbank tarafından 29 Haziran’da açılan ilanlara başvuru 12 Temmuz Pazar gecesi sona erecek. Halkbank’ın personel alımı yapacağı şehirler şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

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