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Spor

Halkbank, Metin Toy'la yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:34:32 -
Halkbank, Metin Toy'la yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, oyuncusu Metin Toy'un sözleşmesini uzatmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Metin Toy'a verdiği emekler için teşekkür edilerek, "Kulübümüz 2019-2020 sezonunda takımımızın pasör çaprazı mevkiinde görev yapan Metin Toy ile sözleşme yenilememe kararı vermiştir. Sezon içinde antrenmanlar ve forma giydiği bütün müsabakalarda özveri ile ter döken oyuncumuz Metin Toy’a verdiği emekler için teşekkür eder, başarılı ve mutlu bir yaşam temenni ederiz." denildi.


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