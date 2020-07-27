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Spor

Halkbank, Fernando Hernandez Ramos'u yeniden kadrosuna dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:00:25 -
Halkbank, Fernando Hernandez Ramos'u yeniden kadrosuna dahil etti

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 31 yaşındaki eski oyuncusu Fernando Hernandez Ramos’u yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Padova takımında oynayan Kübalı pasör çaprazının, başkent ekibinde 19 numaralı forma ile mücadele edeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fernando Hernandez Ramos, şampiyonluk yaşadığı takıma geri dönmenin mutluluğu içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımdaki paydaşlarımla birlikte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Voleybola dört ay ara verdikten sonra nihayet yeniden başlayacağız, hem voleybola hem Halkbank macerama. Burada büyük beklentilerim var. Biz, bu yıl mümkün olduğu kadar unvan kazanmak istiyoruz. Bunu iyi kadro ile yapacağımıza inanıyoruz."

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