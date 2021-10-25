Halkbank: Faiz indirimi söz konusu değil
Halkbank tarafından kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.
Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan 200 baz puanlık faiz indirimi haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir açıklamamız söz konusu değil denildi.