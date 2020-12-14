Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası son 16 turunda sahaya çıkıyor

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turunda yarın Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımı ile Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Sırbistan'dan Mirko Jankovic ile Yunanistan'dan Lemonia Moula hakem ikilisi yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde grup olarak, tek maç üzerinden oynanacak müsabakayı kazanan takım son 8 tura (çeyrek finale) yükselecek.

Gruptaki diğer eşleşmede Fransa'nın AS Cannes VB takımı ile İsveç temsilcisi Sollentuna Volley'le karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Bu iki maçın kazananları 16 Aralık Çarşamba günü saat 17.30'da, Başkent Voleybol Salonunda çeyrek finalde (son 8 turda) karşı karşıya gelecek.





- Hernandez: "Tüm gücümüzü verip Halkbank'ı bir üst tura taşımak istiyoruz"





Halkbank Erkek Voleybol Takımı'ndan karşılaşma ile ilgili görüşlerine yer verilen oyunculardan Fernando Ramos Hernandez, takımdaki tüm oyuncuların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasından sonra fazla çalışma imkanı bulamadıklarını ifade ederek, "Ama inancımız, hastalığı yendiği gibi bizi galibiyete de taşıyacaktır. Buna inanıyoruz. Güçlü, saygıdeğer bir rakibimiz var. Sahada tüm gücümüzü verip Halkbank'ı bir üst tura taşımak istiyoruz. Maksimumla oynayıp camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Efe Bayram da sezon başında konan hedeflerden biri olan Challenge Kupası'ndaki en zor engel olarak gördükleri Benfica'yı saf dışı bırakmak istediklerini belirterek, "Takımda moraller yerinde, mümkün olabilecek en iyi şekilde hazırlandık. Turnuvanın en güçlü takımlarından biri ile karşılaşacağımız biliyoruz. Mental hazırlığımızı ona göre yaptık. Evet, küresel salgın tüm takımı aynı anda etkiledi. Ülkemin sağlık sistemi, kulübümüzün müthiş ilgisi ile iyileştik. Hem camiamızı, hem Türkiye'yi başarı ile temsil etmek istiyoruz. Ankara'ya gelen bütün takımlara sağlıklar ve başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.

Öte yandan son 16 tur maçlarında Kovid-19 önlemleri çerçevesinde salona seyirci alınmayacak. Sadece görevli personel, medya mensupları ve güvenlik güçleri salonda olabilecek. Başkent Voleybol Salonu'nda hijyen ve maske açısından tüm önlemler alınırken, bu kapsamda, salonun hiçbir yerine maskesiz girilemiyor. Halkbank, konuk ettiği tüm takımların maske ihtiyacını karşılıyor. Tüm girişlerde ateş ölçülüyor, girenlerin dezenfektan kullanmaları sağlanıyor.



