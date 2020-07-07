  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Halkbank, Efe Bayram ile Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:48:03 -
Halkbank, Efe Bayram ile Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini yeniledi

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, smaçör Efe Bayram ile orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nun sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını tamamlayan Halkbank, iki yıldızı Efe Bayram ve Hakkı Çapkınoğlu ile 'devam' dedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe, Halkbank'ı ailesi olarak gördüğünü belirterek "Aidiyet duygusu ile bağlı olduğum Halkbank'ın A takımında bir sezon daha yeni hedefler, yeni umutlar için mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

Hakkı Çapkınoğlu ise yeni sezonda Ankara'da Halkbank ailesi içinde bir yıl daha geçireceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı