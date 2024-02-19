Halkbank Afyonkarahisar’da bölge koordinatörlüğü kurdu!

Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için çalışan Halkbank; Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta illerini kapsayan yeni Bölge Koordinatörlüğü ile bölgeye katma değer sağlamaya devam edecek. Banka, bölge halkının bankacılık hizmetleri konusundaki beklentilerini gelişmiş dijital altyapısı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle karşılayacak.

Afyonkarahisar Bölge Koordinatörlüğü’nün resmi açılış töreni; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Afyonkarahisar Milletvekillerinden Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve Halkbank yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz”

Açılışta konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Amacımız; Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yıl sonunda 1,5 milyar dolarlık ihracat geliriyle ülke ekonomisine her anlamda büyük katkı sağlayan Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur illerimizde; 26 şube ve yaklaşık 360 çalışanımızla müşterilerimize verimlilik odaklı finansal ürün ve hizmetlerimizle kesintisiz destek sağlamaktır” dedi.

Üreten Türkiye için çalışan KOBİ, esnaf, sanatkâr ve girişimcilerin her zaman destekçisi olduklarını belirten Osman Arslan, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için son derece kritik öneme sahip olan Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur illerimizde 2023 yılında KOBİ’lerimize 10,8 milyar TL, esnaf ve sanatkârlarımıza 5,7 milyar TL kredi desteği sağladık. Ticari nitelikteki kredilerimizin içerisindeki KOBİ kredilerinin payı %96,6 olurken, KOBİ kredilerimizin %51,8’ini ise; esnaf kredileri oluşturmaktadır. KOBİ kredileri pazar payımız da %20,3’dür” açıklamasında bulundu.

Osman Arslan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da vurgu yaparak; “86 yıldır olduğu gibi geliştirdiğimiz yenilikçi ve rekabetçi finansal ürünlerimizle bugün de durmadan, yorulmadan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda istihdama ve üretime artı değer sağlayan yurdumuzun her köşesindeki yatırımları ve firmaları destekleyeceğiz. Bölgenin ticaret ve ihracat hacminin artmasına katkı sunacağız” dedi.

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26 şubeden oluşuyor

Halkbank Afyonkarahisar Bölge Koordinatörlüğü; Afyonkarahisar’da 13, Burdur’da 4, Isparta’da 9 şube olmak üzere toplam 26 şubeyi kapsıyor. Banka; müşterilerine ihtiyaç duyulan her noktada yaklaşık 360 çalışanıyla yakından, hızlı ve yerinde çözüm sunmayı amaçlayarak bölge halkının bankacılık hizmetleri konusundaki beklentilerini gelişmiş dijital altyapısı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle karşılayacak.