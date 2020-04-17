Halkalı Kağıt Fabrikası’ndaki yangın devam ediyor
Halkalı Kağıt Fabrikası’nda öğlen saatlerinde başlayan yangın tekrar şiddetlendi.
Halkalı Kağıt Fabrikası’nda öğlen saatlerinde başlayan yangın tekrar şiddetlendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Halkalı Kağıt Fabrikası’nda saat 15.00’te çıkan yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın, ilerleyen saatlerde tekrar şiddetlendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması hala devam ediyor.