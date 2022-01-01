Halka tepeden bakma sevdası bitmiyor! Gitti Aysun Kayacı geldi Leman Kemancı

İslam karşıtlığı ile hafızalara kazınan CHP yandaşı müzisyen Leman Sam, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulunan ‘Aydın ve çağdaş maskeli’ Leman Sam, kendilerinden olmayan insanları ötekileştirmeye kalktı. Mesajında ‘Sadece aydınlık kafalılar’ diyerek sadece bir kesimin yeni yılını kutlayan Sam, yıllar önce "Benim oyum ile dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyen ve halka tepeden bakan Aysun Kayacı'yı akıllara getirdi.

Sam mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece iyi yürekli, aydınlık kafalı, vicdanlı dostlar için, yeni yıl arkada bıraktığımızdan daha iyi bir yıl olsun, sağlıkla gelsin uğur getirsin. Sabırla beni takip eden vefalı ve yaşam hakkına saygılı dostlara sevgiler."