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Halka karşı erleri kullanmışlar

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 07:10
Halka karşı erleri kullanmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er A.U. savunma yaptı. 

Olay gecesi tatbikat alarmı verildiğini, herkesin kıyafetlerini giymesi için emir verildiğini belirten A.U, tabur komutanının talimatıyla silah alarak içtima alanına çıktığını ifade etti.

Sanık eski Alay Komutanı Barış'ın, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Genelkurmay Başkanlığı karargahına saldırı düzenlediğini, müdahale için buraya gideceklerini söylediğini aktaran A.U, askerlerin cep telefonu, künye ve diğer eşyaları toplatıldıktan sonra kışladan ayrıldıklarını anlattı.

Yol boyunca vatandaşların kendilerine tepki gösterdiğini ancak bu duruma anlam veremediğini dile getiren A.U, Genelkurmay Başkanlığına geldiklerinde mangalar halinde karargahın etrafına konuşlandırıldıklarını ifade etti.

Burada ne yapacakları konusunda talimat aldıklarını anlatan A.U, "Başımızdaki manga komutanı bize 'Halkı kesinlikle karargaha yaklaştırmayın, karargaha girmelerine izin vermeyin.' diye talimat verdi. Bunun üzerine yaklaşmamaları için halkı uyardık. Halk bize darbe girişimi olduğunu, yapılanın yanlış olduğunu söylüyordu. Biz de komutanlarımıza darbenin ne olduğunu sorduk. Sabah saatlerinde polislere teslim olduk." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:23
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. Muhafız Alayı
  7. sanık
  8. Savunma
  9. Anadolu Ajansı

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