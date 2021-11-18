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Ekonomi Halka arzdan elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor
Ekonomi

Halka arzdan elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim şirketlerinden Biotrend, nisan ayında başarılı bir şekilde tamamladığı halka arzdan elde ettiği geliri devam eden yatırımlarında kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:11:00 -
Halka arzdan elde ettiği geliri yatırıma dönüştürüyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kapasite artış başvurusuna olumlu yanıt verdiği Çine Biyokütle Enerji Santrali’nde kapasite artışına gitti. Böylece kurulu güç kapasitesi 1.4 MWe’den 13.60 MWe’ye yükseldi.

Kapasitesini artırdı

Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ise daha evvel 2 motor ünitesiyle 2.828 MWe kurulu güç kapasitesindeydi. Tesis, bakanlığa başvurusunun onaylanmasının ve 1 motor ünitesiyle desteklenmesinin ardından kuvvetine kuvvet kattı. Toplamda 3 motor ünitesiyle 4.242 MWe kurulu güç kapasitesine ulaştı. Başvurusu onaylanan Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi de mevcut 6 motor ünitesiyle 8.484 MWe kurulu güç kapasitesinden 8 motor ünitesiyle 11.312 MWe kurulu güç kapasitesine geldi. 1 motor ünitesiyle 1.4 MWe kurulu güç kapasitesinde olan İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi de 1 motor ünitesiyle desteklendi. Toplamda 2 motor ünitesiyle 2.8 MWe kurulu güç kapasitesine dayandı.

Büyüme fırsatları var

Konuyla ilgili açıklama yapan Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan, şunları kaydetti: “Halka arz gelirlerimizi, tesislerimizde kapasite artışı gerçekleştirerek yeniden ekonomiye kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Diğer tesislerimiz için de başvurularımızı yaparak kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (European Bank of Reconstruction and Development-EBRD) azınlık hissesine yatırım yapılması amacıyla sözleşme imzaladık. Biotrend EBRD birlikteliğiyle şirketimiz mali gücünü kuvvetlendireceği gibi kurumsal yönetim ve iklim riski idaresini ilerletecek, daha yüksek çevre standartları ile satın alma uygulamalarını benimseyecek ayrıca işyerinde cinsiyet eşitliğini destekleyecektir.”

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