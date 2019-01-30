Halka 4. bölüm fragmanı tıkla izle

Halka 4.bölüm fragmanı izle. TRT 1'in yeni dizisi Halka 3. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Cihangir ile Kaan gerçekleri öğrenmek için büyük mücadele veriyor.Halka ise etraflarında onlar görmeden planlarını devreye sokuyor. Peki Halka 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihangir gerçekleri öğrenecek mi? İşte Halka 4. bölüm fragmanı...

Halka dizisi 3. bölümde neler oldu?

Kaan gözaltına alınıyor. Cihangir de yanında.Cemal bu haberi duyunca deliye dönüyor. Bahar’ı bu durumdan sorumlu tutuyor ve işini düzgün yapamadığını söylüyor. Cihangir Kaan’dan avukat gelmeden ifade vermemesini istiyor.

Cihangir dışarı çıkarılıyor. Cemal ve Bahar emniyetin önünde Cihangir’in çıktığını görüyor. Bahar garsonlardan biri ile olay çıktığını ve olayın önemsiz olduğunu söylüyor. Cemal ise Cihangir ve Kaan’ın elinde silah varsa önemli bir durum olabileceğini söylüyor. Cemal ve Bahar, Kaan’la konuşmak için içeri giriyor. Kaan, Bahar’ı görür görmez onu suçlamaya başlıyor. Bahar durumdan bilgisi olmadığını söylüyor. Cemal herkese uygulanan prosedürün Kaan’a da uygulanacağını söylüyor. Kaan kendine tuzak kurulduğunu düşünüyor. Cemal sorunca Kaan panyone neden gittiklerini bilmediğini anlatıyor.

İlhan, Bekir’le buluşuyor. Bekir, İlhan’ın o işi halletmesini söylüyor. Ayrıca artık onunla konuşmak istemediğini de söylüyor. İlhan ne söylenirse yapıyor. Eline tutuşturulan dosyada Kaan’ın barda sıkıştırdığı garsonun fotoğrafı var.

Cemal, garsonla konuşmak için istihbarat amiri Altan’dan yardım istiyor. Cemal, garsonun takip ettiği dava ile ilgili olduğunu söylüyor. Ancak garsonun ifadesinin alınıp bırakıldığını söylüyor. Cemal, ifadesini okuyor. Üstelik ifadenin altında Altan’ın imzası var. Yani adamın çıkarılmasına o onay veriyor.

Bahar, nezarette Kaan’a güç vermeye çalışıyor. Kaan 2 yıl önce yaşadığı olayı hatırlıyor. Yani üzerine yıkılan cinayet davasını hatırlıyor. Bir adam onunla buluşmak istiyor. Amacı Kaan’a kurulacak kumpasa karşı onu korumak. Ama bu adam öldürülüyor. Katilin peşinden giderken nasıl polislere yakalandığını anımsıyor. Ve Kaan’ı o zaman Altan sorguya alıyor. İfadesi ile de resmen dalga geçiyor.

Hümeyra oğlu için emniyete geliyor ve Kaan’ı karşılıyor. Müjde takipte anne oğulun fotoğraflarını çekiyor. Cemil ve Bahar da Müjde’yi fark etmeden Kaan ve Hümeyra’yı iziyor. Garson ifadesini geri çektiği için Kaan serbest kalıyor. Cemal tüm detayları öğrenmesi için Bahar’ı görevlendiryor.

Kaan’ın cinayetle suçlandığı adamın fotoğrafı Cihangir de ve hakkında bilgi toplamaya başlıyor. Bu adamın İlhan’ın adamlarından biri olduğu anlatılıyor. Ve bu adam hala yaşıyor. İlhan 2 yıl sonra bu adamla görüşmeye gidiyor.

Halka dizisi 4. bölümde neler olacak?

Cihangir ve Kaan hayatlarını değiştiren sırların peşinden giderken aynı isme ulaşmışlardır. İkisi için de önemli olan garson Emrah… Emrah ortadan kaybolur. Cihangir ve Kaan garsonu aramaya başlarlar. Ama Emrah’ın peşine düşen sadece Cihangir ve Kaan değildir… Halka’nın Emrah için başka planları vardır. Kaan ve Cihangir geçmişlerini öğrenmek istiyorlarsa, Emrah’a Halka’dan önce ulaşmak, risk almak ve mücadele etmek zorundadırlar. Amaçlarında ilerledikçe büyük bir tehlikeye doğru yürüdüklerinin farkında değildirler.

Halka dizisi 2. bölümde neler oldu?

Cihangir, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girer. Çatışma beklediği gibi sonuçlanmaz. Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. Bu adamın önemli biri olduğunu hissetmekte ama kim olduğunu anımsayamamaktadır. Kaan ise bir taraftan Cihangir, bir taraftan polis ile çalışırken bir yandan da onu hapse düşürenlerin peşindedir. Müjde, babasının işlerine dahil olmak arzusundadır, kendisini ispat etmek istemektedir. Altan Demiröz, Bahar’ı Cemal Sandıkçı ve kendisi arasında seçim yapmaya zorlar. Bahar kime sadık olduğunu sorgulamaya başlar. İlhan ve İskender bir kez daha karşı karşıya gelirler. Halka için İlhan ve İskender hakkında karar zamanı gelmiştir. Cihangir sorularına cevaplar ararken büyük bir gizemin içine düşer. Sarı takım elbiseli adam, Cihangir’in elindeki tek ipucudur.

Halka dizisi konusu

Adını simgesi üç halka olan 40 yıllık bir suç örgütünden alan Halka dizisi, Kaan ve Cihangir adlı iki gencin intikâm hikayesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyacak.

Senaryosunu Levent Cantek'in kaleme aldığı, Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu polisiye dizi Halka'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.