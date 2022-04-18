Halk TV’yi topa tutmuştu! Ortak hedef Erdoğan olunca gazeteciliği ayaklar altına aldı!

Halk TV yönetimi geçtiğimiz ay, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırmıştı. Kanal yönetiminden yapılan açıklamada, “Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinin kişisel YouTube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi.” İfadelerine yer verilmişti. Çapa da Halk TV yönetimine zehir zemberek sözlerle cevap vermiş, yaşananları ayrıntılı şekilde anlatmıştı.

Tek hedefleri Erdoğan’ı devirmek!

Çapa ile Halk TV yeniden anlaştı. Çapa Twitter hesabından 18 Nisan Pazartesi itibariyle programa kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Çapa, "Sevgili Dostlarım; @halktv yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz." dedi.

Halk TV'nin Twitter hesabını 2 kez yanlış etiketleyen Çapa, "Bu kararda, "Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?" sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı @halktvcom.tr Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Geri dönmeleri için çabalıyormuş!

Şirin Payzın'ın, Barış Terkoğlu'nun, Ayşenur Arslan'ın ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın geri dönmesi için çabaları olduğunu belirten Çapa, Halk TV'nin patronu, tekstilci Cafer Mahioğlu için de, "kişisel konular önemli olamaz" açık yürekliliği olmasa sonuç alamazdık." diyerek ona da paye verdi.