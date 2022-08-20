'Halk TV’yi keyifle izliyorum'

Siyasal şuursuzluğun ekrana yansıması olarak ele alınan Halk TV her geçen gün 'Halt' etmeye devam ediyor. Bahsi geçen kanalın saçmalıklarına, usülsüzlüklerine ve medya ahlakına uymayan haber anlayışına dayanamayan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Hüseyin Likoğlu 'Halt TV' yi köşesine taşımak zorunda kaldı. Likoğlu 'HalkTV’yi keyifle izliyorum' başlıklı köşe yazısında 'Deniz Baykal’a yakın isimlerin kurduğu HalkTV’yi ele geçirmek için mevcut CHP yönetimi epeyce mücadele vermişti. Sırf Deniz Baykal’a yakın diye CHP Genel Merkezinin uyguladığı yoğun ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle bu kanal ciddi ekonomik kriz yaşamıştı.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Yeni Şafak gazetesi olarak haftada birkaç kez mutlaka HalkTV’ye konuk oluyoruz. Deniz Baykal’a yakın isimlerin kurduğu HalkTV’yi ele geçirmek için mevcut CHP yönetimi epeyce mücadele vermişti. Sırf Deniz Baykal’a yakın diye CHP Genel Merkezinin uyguladığı yoğun ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle bu kanal ciddi ekonomik kriz yaşamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumu fırsat bilerek, partisinin belediyelerine salma saldı ve topladığı paralarla, komplo ile koltuğundan edilen Baykal’a yakın televizyon kanalını ele geçirmek istedi.

Ancak bu paralar HalkTV’ye gitmedi. Çünkü televizyon çalışanları hâlâ Baykal’a yakın isimlerdi. Güçlü bir iddiaya göre toplanan o paralarla Tuncay Özkan KRT’yi kurdu.

Ekonomik olarak iyice dara düşen kanalı, sürpriz bir şekilde İngiltere’den gelen Robin Hood satın aldı. Mahir Caferoğlu isimli bu hayırsever, İngiltere’de helalinden kazandığı paralarla batık bitik durumunda olan HalkTV’yi satın aldı. Geçmişe doğru bütün borçları ödedi ve tabii yeni yönetim atadı.

Ben başka bir şey yazacaktım, bu konulara nereden girdim. Neyse bunlar burada durusun.

İNSAN YİNE DE ÜZÜLÜYOR

İşte bu HalkTV’de bazı yorumcular sağ olsunlar haftada birkaç kez Yeni Şafak’ın bazı manşetlerini ve birinci sayfadaki bazı haberlerini ekranlarına taşıyıp uzun uzun analizler yapıyorlar. Bazı dostlar haber veriyor, “HalkTV’de sizin gazete konuşuluyor” diye. Bazen yetişebiliyorum, açıp izliyorum, bazen daha sonra izleme imkânım oluyor.

Ama her izleyişimde keyif alıyorum. “Muhalif basın bu ise, bütün işlerini bu kafayla yapıyorlarsa, vay hallerine” diyorum. Diğer yandan da üzülüyorum tabii… Muhalif de olsa, rakip de olsa medya bu durumlarda olmamalı, diye. Nihayetinde onları izleyen de bu ülkenin vatandaşları. Kimse bu ülkenin vatandaşlarına yalan yanlış bilgi vermemeli. Muhaliflik, çarpıtma ve manipülasyon değildir.

DERSİNİZE İYİ ÇALIŞIN!

Önceki akşam yine bir mesaj: “Halk TV yine sizi konuşuyor.” İzleme imkânım olmadı, ardından ilgili bölümün videosu geldi.

Yeni Şafak olarak, yatırımı artıran, istihdamı destekleyen, üreterek büyüme sağlayan bir ekonomi politikasından yana ekonomi haberlerine imza attık. Faizin üretim, istihdam ve yatırım düşmanı olduğunu her fırsatta dile getirdik.

HalkTV, “Döviz Stokçularına Kredi Verilmezse Faiz, Dolar ve Enflasyon Düşer” başlıklı manşetimizi ekranlarına taşıyarak analiz kastı. Neymiş efendim, “Yeni Şafak’ın hedefi Maliye Bakanı imiş de, Külliye’de bilmem hangi ekonomiyi savunanlar varmış da”… İlk başta yine gülüp geçtim. “İzleyicilerini yine kandırıyor” dedim.

Yeni Şafak’ı yakından takip ediyorsunuz, her hafta ekranlarınıza konuk ediyorsunuz. O zaman Aralık 2021 başındaki manşetlerimizi unutmuş olamazsınız. 3 Aralık 2001 tarihli manşete bakın… O tarihte Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı değildi. Üstelik Sayın Nebati o manşetlerde dile getirdiğimiz hususlar konusunda adımlar attı. Dolayısıyla tam aksine Nebaticiyiz.

KİMLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORSUNUZ?

Sonra aklıma başka şeyler geldi. Mesela yukarıda yazdığım İngiliz Robin Hood geldi aklıma. ‘İngiliz’ denince ekonomik manipülâsyonu aklınızın bir kenarından eksik etmemelisiniz. Aklıma gelen bir diğer şey ise yıllarca ucuz kredi ile âbât olanların son zamanlarda istedikleri ucuz krediye ulaşamadıkları için yaşadıkları karın ağrısı oldu.

Dolarla kazancı olup bir kuruş dolar bozdurmayan bir şirket, 600 milyon dolarlık reeskont kredisi almaya çalışmış, alamamış. Maden işleri ile meşgul bir başka yatırımcı aynı şekilde Eximbank’tan ucuz kredi alıp dolara yatırmak istemiş o da amacına ulaşamamış.

Yurt dışında milyon dolarları olan büyük, çok büyük bir holdingimiz de 800 milyon dolarlık reeskont kredisi istemiş, ona da dolar varlığı hatırlatılmış. Öte yandan daha 5 ay olmasına rağmen bazı bankaların sendikasyon kredilerini yenilemeyeceklerini ilan ederek, piyasa üzerinde oluşturmak istedikleri baskıyı da bunlara ekleyebiliriz.

Anlayacağınız, HalkTV, bu kez rastgele muhaliflik yapmamış, ekonomik tetikçilerin sesi olmuş. Zira üretime, yatırıma, ihracata, istihdama dayalı ekonomi modelinin başarıya ulaşması birilerinin fena kâbusu olmuş…