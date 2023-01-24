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Aktüel Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...
Aktüel

Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...

Halk Tv'de konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi ve Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:40:00 -
Halk Tv'ye çıkan ekonomiste bak! Yuh olsun sana...

Halk Tv'de konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi ve Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

Dünya, 2022'de koronavirüs pandemisinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselen enflasyonla birlikte artan fiyatlar ve hayat pahalılığıyla mücadele etti.

Türkiye'nin de etkilendiği yüksek enflasyon, hükümetin aldığı tedbirlerle 2023 yılı itibariyle düşüş trendine girdi..

Bu süreçte ekonomiyi düzeltmek için atılacak önlemlerle ilgili çeşitli yorumlar ortaya çıkmıştı.

Bunlardan bir tanesi de Halk Tv'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada'nın yorumuydu..

Yeşilada'nın Türkiye'nin ekonomik anlamda düzelmesi için verdiği skandal tavsiyeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"S-400'ler bir depoya kilitlensin, Merkez Bankası faiz artırsın"

S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Atilla, Merkez Bankası'na istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

"Kavala ile Demirtaş serbest bırakılsın"

6'lı masanın iktidarı kazanması halinde ise Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

"Eğer bunlar yapılırsa Türkiye düzelir"

Skandal yorumda Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir. "

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