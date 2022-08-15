Halk TV'nin sahibinden Boğaz'da bir kaçak yapı skandalı daha!

Haziran 2021'de sit alanı olarak kabul edilmiş bir mekanda, kıyı kenar şeridini ihlal eden bir iş yeri inşa edip; mekanın açılışına CHP'den üst düzey isimleri davet eden Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu, bir yıllık aradan sonra yine 'kaçak yapı' skandalıyla gündeme geldi. Yeni yapının adresi ise İstanbul'un Sarıyer ilçesi olarak kayıtlara geçti.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mahiroğlu'nun kaçak yapısına dair ilk görüntüler paylaşılırken, mahalle sakinlerinin şikayetçi olduklarına da değinildi.

Boğaz'da kaçak yapı

Yapılan paylaşımda, Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'de inşa ettiği yapının boğaz öngörünümünde olup 'kaçak' statüde yer aldığı belirtildi. Mahiroğlu'nun yeni usulsüz yapısı, Sarıyer'in Kireçburnu Mahallesi'ne bağlı İshak Sokak'ta bulunduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yüzlerce etkileşim alan bu iddianın akabinde gözler, Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'deki 'ruhsatsız' yapısına ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP'den maaş alıyorlar' iddialarına çevrildi.

Kaçak işletmeye CHP'den tam kadro katılım

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Çanakkale Assos hattında Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıkmıştı. Yapıya inşaat izni çıkmamasına ve inşaatın mühürlenmesine karşın Mahiroğlu, binayı işletmeye açmıştı.

Bu açılışa da CHP'den üst düzey isimler katılım sağlamıştı. O gün basına düşen görüntülerde şu isimlerin 'usulsüz' yapının açılışında yer aldığı öğrenilmişti:

Veli Ağbaba (CHP Gn.Bsk.Yrd.) Muharrem ERKEK (CHP G.Bsk.Yrd) Seyit TORUN (CHP Gn.Bsk.Yrd.) Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Mv.) Mahmut TANAL (CHP İstanbul Mv.) Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Mv.) Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Mv.) Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Bld.Bşk.) Mesut BAYRAM (Ayvacık Bld.Bşk) Mustafa Özacar (Gelibolu Bld Bşk) Hakan Can (Bozcada Bld Bşk) Erdal Doğan (Çardak Bld Bşk)

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü ise, konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, inşaat yapılan bölgenin 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak geçtiği ve kanuna göre izin alınmadan yapım aşamasına başlandığı belirtilmiş; konunun Savcılığa taşınılacağı ve yapının yıkılacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada ayrıca, Cafer Mahiroğlu'nun işletme için ruhsat izni talep ettiği ancak bu talebin geri çevrildiği bilgisine de yer verilmişti.

Öte yandan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP güdümündeki medya kuruluşlarına yönelik iddiaları kamuoyunda geniş yer edinmişti.

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" diyerek üç kurumu köşeye sıkıştırmıştı.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddiasını 'hizmet bedeli alıyoruz' ithamıyla yumuşatmaya çalışırken, CHP ve İP'ten para aldıklarını doğruladı.

Kaynak: Haber7