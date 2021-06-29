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Medya Halk TV'nin patronu suskun!
Medya

Halk TV'nin patronu suskun!

Televizyon kanalında sözde hak,hukuk, adaletten bahseden CHP'li Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Assos sahiline kaçak restoran kondurmasının ardından sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:27:00 -
Halk TV'nin patronu suskun!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Sazlıaltı mevkiinde, ormana ait alanda kaçak olarak yapılan, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait Select Et ve Balık Restaurant için yıkım süreci başlıyor. Kaçak restoran önceki gün aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin bulunduğu kalabalık bir CHP'li grubun katıldığı törenle açılmıştı.

Restoranın kaçak olduğu ve İl Özel İdaresi tarafından mühürlendiği halde mührü kırılarak açıldığı kamuoyuna yansımasına rağmen açılışa katılan CHP'lilerin hiçbirinden açıklama gelmedi. Mühür kırarak restoranı açtığı belgelerle ortaya çıkan Cafer Mahiroğlu da sessiz kalmayı tercih etti. İl Özel İdaresi'nin mührün sökülmesi nedeniyle kaçak yapıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak, yıkım sürecini başlatacağı öğrenildi.


AKŞAM, CHP'lilerin kaçak restoranını önceki gün manşetine taşıdı.


GÜNLÜK ŞEZLONG 60 TL

CHP'lilerin kaçak tesisi sahili 50 metre işgal ederken, plajdan denize girmek isteyen vatandaşlardan 60 TL şezlong ücreti alındığı ortaya çıktı. Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, halka açık sahile hem kaçak yapı yaptı hem de sahili şezlonglarla işgal etti.

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