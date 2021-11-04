Halk TV'nin asıl patronu Abdullah Gül

VeryansınTv yazarı Nihat Genç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Halk TV’nin asıl patronu olduğunu ileri sürerek yine çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Gül’ün geçmişte CHP kitlesi tarafından en çok nefret edilen kişilerin başında geldiğini, ancak söz konusu durumun bugün tamamen değiştiğini belirten Genç, yazısına şöyle devam etti:

“İmamoğlu, Halk TV, Abdullah Gül ve durmaksızın Davutoğlu'nu ve Babacan'ı ekranlara taşıyan Fox TV ve Habertürk artık muhalefetin ta kendisi haline getirildi, yani, Kemalist Atatürkçü ve cumhuriyetçi kitlelerin ana kanalları!

Görüldüğü üzere Halk TV'nin ideolojisini açılımcı Ayşenur Arslan ve Şirin Payzın ve Levent Gültekin gibi, açıkça HDP'li, liberal, etnik milliyetçi, iki yüzlü, yanar döner sözde liberallerin eline verildi!

Ki, bu liberal tayfanın en sevdiği isim Abdullah Gül'ün evi!

Yeni CHP'lilerin özellikle İstanbul belediye seçimleri öncesinde en çok akıl alınan toplanılan yönlendirilen karargah niteliğinde Gül'ün evi!

Şimdi, Halk TV'nin derininde arkasında kimler var, siz de dönüp dolaşın, sağa sola sorun, çıktığımız geleceğiniz yer yine tek adres: Abdullah Gül!

Yani, CHP'li seçmenin en çok nefret ettiği iğrendiği isim Abdullah Gül!

CHP'li muhaliflerin bugünlerde en çok izlediği Halk TV'nin gizli iplerini elinde kim tutuyor diye bir soruşturun, şaşırmayın, karşınızda yine Abdullah Gül!

Bize gelen bilgiler istihbaratımız budur, olaylar ve kişiler arasındaki mantıki ilişki/düzen özneler değişmeden nesne ve mekanlar değişmiş ama yine aynı kişilerdir!

Bu iddiayı sınamak/test etmek üstelik çok kolay, Halk TV programcıları, bir değil, akşam saati (prime time) programlarında üst üste iki defa olsun bir denesinler bakalım Abdullah Gül'ü bir kez eleştirebilecekler mi?

Ya da eleştirebilenlerin ya da ağzından kaçıranların başına bakalım, neler geliyor?

Abdullah Gül'ü eleştirenlerin o ekranlarda bir gün yaşaması mümkün değildir!”