Halk TV'den skandal Meltem Cumbul düzenbazlığı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma sebep olan asrın felaketinden sonra Türkiye tek yürek oldu. Binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremin ardından yaralar sarılıyor. Depremden etkilen vatandaşlar için harekete geçildi. Halk TV'de de 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılanlar depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulundu. ABD'de yaşayan oyuncu Meltem Cumbul da o bağışçılardan biriydi.

Yasemin.com'da yer alan habere göre; yayına New York'tan canlı bağlanan Cumbul, 40 bin dolar bağış yaptığını açıkladı. Cumbul'un bu bağışı yayın sırasında takdir toplarken işin aslı farklı çıktı. Cumbul'un aslında New York'ta depremzedeler yararına katıldığı bir konserde toplanan 40 bin doları kendi bağışıymış gibi açıkladığı ortaya çıktı.

Konuya ilişki konser organizasyonunu yapan kuruluştan bir açıklama yapıldı. Cumbul'un konsere katılarak 2 şarkı söylediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Suriye'de yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, 18 ve 19 Şubat 2023 tarihlerinde New York'ta Drom'da düzenlediğimiz ve 40'a yakın müzisyen, 600 'den fazla katılımcının desteğiyle gerçekleşen Türkiye ve Suriyeli Depremzedelere yardım ve Amerikan kamuoyunda farkındalık yaratmak amacı ile düzenlediğimiz konserlerde toplanan 40,000 dolar, eşit olarak Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh adlı sivil toplum kuruluşlarına aktarılacaktır.

"Meltem Cumbul sadece katkı sağlamıştır"

Türkiye'deki bazı basın organlarında yapılan 40,000 dolarlık bağışın Meltem Cumbul tarafından "Bir Kira, Bir Yuva" kampanyasına bağışlanacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Meltem Cumbul bu konserlere, sadece Fahir Atakoğlu ile birlikte iki şarkı söyleyerek katkı sağlamıştır. Yapılan prodüksiyon ile başka bir organik bağı yoktur. Yanlış anlaşılma olduğu kanısındayız. Turkish Philanthropy Funds ve Basmeh Zeitooneh kendilerine ulaştırılacak bağışları hem Türkiye'de, hem de Suriye’de ihtiyaç sahiplerine aktaracaklardır. Kamoyuna saygıyla duyurulur."

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Bir doğrulama da Armağan'dan

Halk TV'de canlı yayınlanan bağış kampanyasına birçok isim destek verirken ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'ın 1 milyon TL bağışladığı bilgisi verilmişti.

Çağlayan, Twitter hesabından bir açıklama yaparak bağışı kendisinin yapmadığını dile getirdi. Çağlayan açıklamasında şunları söyledi;" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."