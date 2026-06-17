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#1
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları deavm ediyor. TRT Spor’da yer alan habere göre, Siyah-beyazlı ekip, özellikle kaleci transferini kamp dönemi başlamadan sonuçlandırmak isterken, gündemine aldığı isimler üzerinde temaslarını yoğunlaştırdı.

#2
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Beşiktaş’ın kaleci adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Alexander Nübel. Bonservisi Bayern Münih’te bulunan 29 yaşındaki kaleci için farklı transfer formülleri masada bulunuyor.

#3
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Siyah beyazlı yönetimin, Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.

#4
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Son üç sezonu kiralık olarak Stuttgart formasıyla geçiren Nübel, Almanya Bundesliga’da istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

#5
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Deneyimli file bekçisi, refleksleri ve oyunu geriden kurma becerisiyle ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

#6
Foto - Beşiktaş’tan dev harekât! Bayern Münih'in kalecisine talip oldu

Beşiktaş’ta Futbol Direktörü Önder Özen ve kurmaylarının, kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdürdüğü, listedeki diğer adaylarla da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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