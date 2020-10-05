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Gündem Halk TV'den HDP güzellemesi! Sözde hukukçudan skandal sözler
Gündem

Halk TV'den HDP güzellemesi! Sözde hukukçudan skandal sözler

Halk TV, karartmanın bitmesinin ardından devlet düşmanlığına kaldığı yerden devam ediyor. 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu HDP'li isimlerin yargılanmasını eleştiren sözde hukukçu Tuba Torun, Türk mahkemeleriyle Hitler yargı dönemini kıyasladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:28:00 - 2020-10-05 17:38:14

Yeniakit.com.tr

Halk TV ekranlarından devam eden devlet düşmanlığı tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan programlarda defalarca devlet büyüklerini, İslam’ı hedef alan hatta daha ileri giderek Türk askerini aşağılayıcı ifadeler kullanan Halk TV, RTÜK tarafından kapatılmaya doymuyor.

HDP operasyonlarını eleştirdiler

CHP’nin finanse ettiği bilinen Halk TV, programlarda kullandığı skandal ifadelerden dolayı yakın zamanda RTÜK tarafından 5 günlük bir karartma almıştı. Açılır açılmaz kirli zihniyetlerini ekranlara tekrar yansıtan Halk TV, HDP avukatlığına soyundu. PKK’nın siyasi uzantısı HDP savunucusu sözde hukukçu bir isim üzerinden HDP’ye yapılan operasyonların hukuki olmadığı propagandası yapıldı.

Sözde hukukçu unvanına sahip Tuba Torun, HDP’ye yönelik operasyonları eleştirdi. Eleştirmek bir kenara dursun HDP'nin propagandasını yaptı demek daha doğru olur...

Terör tanımını yaptı söylediklerini çürüttü

Yapılan operasyonların hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını savunan sözde hukukçu 6-7 Ekim olaylarından bihaber şekilde konuştu. ‘HDP’yi nasıl kurtarabiliriz’ mantığıyla bir hukukçuya yakışır şekilde somut deliller getirmek yerine HDP ağzıyla yorum yapan sözde hukukçu Tuba Torun konuşmasının ilerleyen dakikalarında aslında bize söz düşmeyecek şekilde kendi sözlerini çürüttü.

Terör tanımını yapan Torun, ” …Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, bölmek, ele geçirmek..’ ifadeleriyle aslında HDP’nin 6-7 Ekim olaylarında yaptığı terörün de bir suç olduğunu gerçek anlamda ifade etmiş oldu.

Türk mahkemeleri ve Hitler karşılaştırması

6-7 Ekim olaylarında yaşanan vahşete kayıtsız kalan bir hukukçunun daha ne kadar ileri gidebileceğini düşünürken Torun, yapılan yargılanmaların Hitler döneminden daha kötü olduğunu söyledi.

Konuşmasında fazlaca ‘gaza’ gelen Torun, HDP’li belediyelerin yaptığı daha doğrusu yapamadığı(!) hizmetlerden yerel halkın memnun kaldığını da iddia etti. Ancak, PKK finansmanı HDP’nin gittikleri yere terörden başka bir şey götürmedikleri kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek.

Sözde hukukçuya; HDP'li belediyelerden para aktarılan PKK’nın terörüne kurban giden Cizre’nin kayyım atandıktan sonra turizme kazandırılması, Diyarbakır annelerinin HDP önünde dağa kaçırılan çocukları için eylem yapması, PKK eylemlerinden dolayı kepenk kapatmak zorunda kalarak sıkıntı yaşayan esnafı hatırlatmak gerekir. 

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Yorumlar

Sadeddin

CHPKK,...... CHPKK,..... CHPKK Vesselam
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Hanzala

Olmuyor Olmuyor Olmuyor...Daha Fazla Çok Daha Fazla Ağlamalısınız...Birbirinizi Yemelisiniz...Kudurmaya Devam O Halde Kudurun Bakalım...
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