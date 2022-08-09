  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halk TV'den cemevi provokasyonu
Gündem

Halk TV'den cemevi provokasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretini, Halk TV, 'Atatürk'süz ve Ali'siz' başlığı ile haberleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 02:50:00 -
Halk TV'den cemevi provokasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.

Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı.

Atatürk ve Ali yok provokasyonu

CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti.

Ziyareti, "Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni" başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin algısı ise kısa sürdü.

Görüntüler yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23