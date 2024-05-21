Halk TV’deki kokuşum Can Kakışım ile kokmaya devam ediyor. Türk Devleti İran’a nasıl yardım edebilir? Diye sordu cevabı ise o verdi

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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Helikopter kazası ile ilgili yapmış olduğu açıklamada İran makamlarına şöyle diyor; “Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam İrtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum…”

Komşu bir ülkedeki krize yönelik verilmesi gereken en güzel mesaj. Cumhurbaşkanı “Size her türlü desteği vermeye hazırız” diyor. Kriz içindeki bir komşuya bundan daha güzel bir mesaj verilebilir mi?

Etnik kimlik üzerindeki bölücü fikirleriyle bilinen Can Kakışım Halk TV’de yapmış olduğu konuşmasında cumhurbaşkanımızın bu sözlerini ’boş’ sözler olarak değerlendirdi. Kakışım aşağılık kompleksi içinde sözü; biz kimiz ki İran’a yardım edeceğiz? İran’a ne gibi yardımımız olabilire kadar getirdi.

Kendi devletini milletini küçük gören Kakışım şu ifadeleri kullandı:



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TÜRKİYE’NİN İRAN’A NE YARDIMI OLABİLİR?

“Ne üzerinden bir yardım önerdiniz? Ne gibi bir yardımınız olacak onu da anlamış değilim. Boş bir açıklama… Sizin bizden farklı olarak bildiğiniz bir şey var mı? Mesela bakın Reisi’nin öldüğünü ya da ölmediğini bize aktarabiliyor musunuz? O da yok. Yani nedense bizim ülkemizi yöneten insanlar neden herhangi bir krizde hemen ön sırada yer alıyor? Bunu da anlamış değilim. Bu işte aslında uluslararası diplomasinin gerektirdiklerinden ne kadar uzak olduğumuzun bir göstergesi.”

TÜRK HALKININ VİCDANINDAN Bİ HABER YORUMCU

Türk Devlet ve Milletinin içindeki yardım severlik ruhunu göremeyen Halk TV yorumcusu “Türkiye’nin neden her krizde hemen ön sırada yer alındığını hala anlayamamış. Türk Devleti’nin içinde bir vicdanın olabileceğini kavrayamamış.

Kakışım, Türk Devletini uluslararası diplomasinin gerektiğinden uzak olmakla suçluyor. Uluslararası diplomaside vicdanın olmadığından Türk Devleti’nin o yüzden ön sıraya çıktığından bi haber olan Kakışım’a Türkiye’nin neler yapabileceğini, İran’a nasıl yardımı olabileceğini dün bütün gazetelerde yer alan bir haberle hatırlatalım.

BU HABERİ İYİ OKU KAKIŞIM

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını Akıncı İHA buldu!

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamladı.

ENKAZI AKINCI İHA BULDU

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama çalışmaları için Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. Akıncı TİHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra helikopter enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. Bu bölgenin koordinatları İran makamlarına gönderildi. İran yönetimi bölgeye onlarca arama ekibi gönderdi.

Bu haberde yeterli değilse aşağıdaki verdiğimiz linklere tıklayarak daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Cumhurbaşkanımızın konuşmasına 'boş' konuşma diyen Can Kakışım.