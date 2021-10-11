Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler
“Yalan ve iftira” içerikli yayınları nedeniyle sürekli RTÜK’ten ceza alan Ayşenur Arslan bugünkü yayınında yine “yalana” sarıldı. CHP’nin kanalı Halk TV’de ekranlara gelen “Medya Mahallesi” programında Ayşenur Arslan, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in TBMM’de yemin etmediğini söyledi. Arslan’ın ‘cahilliğini’ ise 1 Ekim’de TBMM’de Mahmut Özer’in yemin ettiği anlara ilişkin görüntüler deşifre etti.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Sürekli yalan iddialarla CHP’nin kanalı Halk TV ekranlarından hükümete saldıran Ayşenur Arslan yine rezil oldu.
“Yeni MEB Bakanı yemin etmedi”
“Medya Mahallesi” adlı programın moderatörü Ayşenur Arslan, bugünkü yayınında yine yalan ifadelerde bulundu. Arslan, “Bugün Saray’da öğleden sonra kabine toplantısı var. Erdoğan ve atadığı bakanlar…Kabine derken bunu kastediyoruz, yeni rejimde. Anayasaya göre bakanlar Meclis’te yemin ederek göreve başlarlar ama Milli Eğitim Bakanı… Biliyorsunuz Ziya Selçuk gitti yerine yardımcısı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. Yani tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor.” iddiasında bulundu.
MEB Bakanı Mahmut Özer 1 Ekim’de TBMM’de yemin etti
Ayşenur Arslan’ın ‘yalan’ ifadesinin aksine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis’in açıldığı ilk gün yani 1 Ekim’de TBMM’de yemin etti.