Halk TV’de yalana doyulmuyor! İşte Ayşenur Arslan’ı rezil eden o görüntüler

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Sürekli yalan iddialarla CHP’nin kanalı Halk TV ekranlarından hükümete saldıran Ayşenur Arslan yine rezil oldu.

“Yeni MEB Bakanı yemin etmedi”

“Medya Mahallesi” adlı programın moderatörü Ayşenur Arslan, bugünkü yayınında yine yalan ifadelerde bulundu. Arslan, “Bugün Saray’da öğleden sonra kabine toplantısı var. Erdoğan ve atadığı bakanlar…Kabine derken bunu kastediyoruz, yeni rejimde. Anayasaya göre bakanlar Meclis’te yemin ederek göreve başlarlar ama Milli Eğitim Bakanı… Biliyorsunuz Ziya Selçuk gitti yerine yardımcısı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. Yani tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor.” iddiasında bulundu.

MEB Bakanı Mahmut Özer 1 Ekim’de TBMM’de yemin etti

Ayşenur Arslan’ın ‘yalan’ ifadesinin aksine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis’in açıldığı ilk gün yani 1 Ekim’de TBMM’de yemin etti.