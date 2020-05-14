Halk TV'de tekbir sesleri yükseldi!

CHP'ye yakın Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünde, Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun daimi konuk olduğu 'Sözüm Var'a, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çirkin sözleri gerekçe gösterilerek en üst sınırdan RTÜK tarafından program durdurma ve idari para cezası kesildi.

RTÜK'ün almış olduğu karar Karar bugün saat 11.30 sularında Halk TV'ye tebliğ edildi ve tebligatta cezanın bugünden itibaren uygulanacağı kanala bildirildi. Bugün akşam yayınlanan 'Sözüm Var'ın saatinde RTÜK tarafından uygun görülen programlar yayınlandı. Bunlardan biri de Akşemseddin belgeseliydi. İstanbul'un fethinin anlatıldığı sırada Tekbirler yükselmeye başladı.

İzleyenler Halk TV'de neler oluyor diyerek şaşırdı. Sosyal medyada da Halk TV ekranlarında çıkan zorunlu yayın büyük ilgi uyandırdı. "Halk TV hidayete erdi" mesajları paylaşıldı.

Altyazı bantını okumayan insanlar ise gördükleri karşısında şaşırdı.

Ayrıca zorunlu yayın gereği hat sanatıyla ilgili bir belgesel bile yayınlandı.