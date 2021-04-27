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Gündem Halk TV'de skandal 'soykırım' açıklamaları
Gündem

Halk TV'de skandal 'soykırım' açıklamaları

Halk TV yayınında ABD Başkanı Biden’ın sözde Ermeni soykırımı ile alakalı küstah açıklamasını değerlendiren Ayşenur Arslan ve yazar Zeki Tombak, Biden’i aratmayan sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:20:00 -

 yeniakit.com.tr 

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’in 24 Nisan 1915 tarihindeki olayları ‘soykırım’ olarak nitelendirerek küstah açıklamalarda bulundu. Ermenistan diasporasına boyun eğerek tamamen siyasi bir tavırla sözde Ermeni soykırımını tanıtan Biden, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere farklı kesimlerden büyük tepki geldi.

ABD’deki Biden gitti, Halk TV’deki Bidanlar geldi

Ayşenur Arslan ve yazar Zeki Tombak, Halk TV canlı yayınında ABD Başkanı Bidan’ın sözlerini değerlendirirken Bıden’ı aratmayan ifadeler kullandı. Mehmet Barlas’ın Biden’a yönelik tepkisini diline dolayan Ayşenur Arslan, "Amerika Kızıldereliler meselesi ile yüzleşti. İlk defa bir Amerikan yerlisi Bıden kabinesinde yönetim yer alıyor" diyerek adeta Türkiye’nin de sözde soykırım ile yüzleşmesi gerektiği imasında bulundu.

Programın bir diğer bölümünde ise Yazar Zeki Tombak sazı eline aldı. Açıklamalarında sözde soykırımın olduğunu savunan sözler sarf eden Tombak, "Amerika söylediği zaman mı biz kendimiz kötü hissedeceğiz? Hayır, Ermeni komşularımızın hayatına son verildiği için. Yüz binlercesi öldürüldüğü için biz üzüntü duymalıyız ve bunla nasıl yüzleşeceğiz, bununla nasıl barışacağız onun yoluna bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

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