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Gündem Halk TV'de skandal! İsrail işgalini meşru göstermeye çalıştılar
Gündem

Halk TV'de skandal! İsrail işgalini meşru göstermeye çalıştılar

Filistin topraklarını işgal eden siyonistleri CHP'ye yakın Halk TV aklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:02:00 -

Mazlum Filistinlilere uçaklarla ve tanklarla bomba yağdıran zalim siyonistlere destek CHP'ye yakın Halk TV'den geldi.

Sözde gazeteci Nur Batur Halk TV ekranlarında İsrail'i musum gibi göstermeye çalıştı.

Batur'un sözleri şöyle:

1999'da terörist Öcalan'ı Türikye'ye veren CIA ve MOSSAD idi. İsrail için şu söyleniyor. Türkiye topraklarında bile gözü var deniyor. İsrail'in tek amacı Ortadoğu'da kalmaktır. Bu AB'nin de Rusya'nın da ABD'nin de ortak görüşürüdür. Yahudilere öyle bir soykırım uygulandı ki bunlara bir vatan bulmak gerekiyordu. Filistin topraklarını tercih ettiler. İsrail Türkiye'ye düşman mıydı? Baştan itibaren bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. AK Parti iktidarı İslami Cihad, Müslüman Kardeşler gibi gruplara destek verince İsrail de kendi güvenliği açısından onlar da bu sefer PKK'yı destekledi.

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Yorumlar

Putsavar

ülkemize sızmış münafık yahudi ermeni ve rumlar oylarını hep zillete veriyor.
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fetö

Apo verdiler ama daha tehlikeli olanı yani Fetöyü aldılar, M.kaynak Av partisi yazısını okumak lazım,
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