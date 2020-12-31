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Medya Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:50:00 - 2020-12-31 00:57:25

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.

CHP'li Fikri Sağlar başörtüsü rahatsızlığı

28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Şirin Payzın kafa sallayarak onayladı

Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Öte yandan moderatör Şirin Payzın'ın da Sağlar'ın sözlerine tepki vermeyerek kafa sallaması dikkat çekti.

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