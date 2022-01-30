Halk TV'de FETÖ propagandası! Murat Aksoy ve Atilla Taş canlı yayında konuştu

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Meydan gazetesinde yazdığı yazılar ve Fuat Avni adlı Twitter hesabına verdiği destek sebebi ile FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesi ile hapis cezasına çarptırılıp, cezasını yattıktan sonra tahliye olan Atilla Taş, Halk TV canlı yayınına katıldı.

FETÖ'nün ekranı oldu!

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV, FETÖ'nün Fuat Avni adlı Twitter hesabına verdiği destek ve Meydan gazetesinde yazdığı yazılar sebebi ile yargılandığı davadan; "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu sabit görülerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan FETÖ sabıkalısı Atilla Taş'ı canlı yayına çıkarttı.

Taş, "hakim karşısına çıkmadan önce ceza alacağımız belliydi." derken, devletin kendisine psikolojik işkence yaptığını ileri sürdü.

FETÖ yükümlüsü Murat Aksoy'un da katıldığı canlı yayınla, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV ekranı, FETÖ'cülerin propaganda aracına döndü.

Murat Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminden birkaç ay önce, "Ankara’da bazı hazırlıklar var" diye darbeyi överek anlatmıştı